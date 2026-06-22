Konya’da el freni kazası! Geri geri giden araç kamerada

Konya’nın Karatay ilçesinde bulunan Biriketçiler Sanayi Sitesi’nde meydana gelen olayda, el freni çekilmeyen hafif ticari araç geri geri hareket ederek tehlikeli anlara neden oldu. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Konya'nın Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde bulunan Biriketçiler Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.
Koşarak müdahale etti
İddiaya göre, sürücüsünün park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç bir anda hareket etmeye başladı. Geri geri hareket etmeye başlayan ve kontrolden çıkan hafif ticari aracın sürücüsü olayı fark edip otomobili durdurmak için koşmaya başladı.
Çöp konteynerine çarparak durdu
Geri manevra sırasında bir çöp konteynerine çarparak duran aracın arka camı kırıldı. Sürücü tarafından tamamen durdurulan araç daha sonra hareket ettiği yere geri getirildi.
Güvenlik kameralarına yansıyan olayda çevrede kısa süreli panik yaşanırken, herhangi bir can kaybının yada yaralanmanın yaşanmaması rahat bir nefes aldırdı.
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