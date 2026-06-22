GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,514 TL
EURO
53,261 TL
STERLİN
61,552 TL
GRAM
6.361 TL
ÇEYREK
10.500 TL
YARIM
20.988 TL
CUMHURİYET
41.670 TL
KONYA Haberleri

Konyalı başkana önemli görev!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konyalı başkana önemli görev!

Konya Bakkallar, Bayiler ve Kuruyemişçiler Esnaf Odası Başkanı Feridun Göner, Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda önemli bir göreve getirildi. Genel kurulda yapılan seçimlerin ardından Göner, federasyonun Genel Başkan Vekili olarak seçildi.

ESNAFIN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEK

Seçim sonrası değerlendirmelerde bulunan Feridun Göner, Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in listesinde yer alarak delegelerin desteğiyle göreve seçildiklerini ifade etti. Yeni dönemde esnafın sorunlarının çözümü ve sektörün gelişimi için daha güçlü çalışmalar yürütmeyi hedeflediklerini belirten Göner, bakkal ve bayi esnafının haklarını korumaya yönelik çalışmaların süreceğini söyledi.

YENİ DÖNEM MESAJI

Üstlendiği görevden dolayı büyük bir sorumluluk hissettiğini dile getiren Göner,

"Bugün gerçekleştirilen Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda, kıymetli büyüğüm Genel Başkanımız Sayın Bendevi Palandöken'in listesinde Genel Başkan Vekili olarak seçimi kazanmış bulunmaktayız. Rabbim muvaffak eylesin, hayırlı hizmetlere vesile kılsın.
Omuzlarımızdaki bu büyük sorumluluğun ve yükün farkındayız. İnşallah bundan sonra da canla başla, Bakkal,bayi esnafımız  için en güzel şekilde çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.
Yeni dönemimiz teşkilatımıza ve tüm esnafımıza hayırlı, uğurlu olsun.'' dedi.

Feridun Göner, federasyondaki yeni görevinin hem teşkilata hem de Türkiye genelindeki esnaf camiasına hayırlı olması temennisinde bulunarak, sektörün güçlenmesi adına çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER