Konyalı başkana önemli görev!

Konya Bakkallar, Bayiler ve Kuruyemişçiler Esnaf Odası Başkanı Feridun Göner, Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda önemli bir göreve getirildi. Genel kurulda yapılan seçimlerin ardından Göner, federasyonun Genel Başkan Vekili olarak seçildi.

ESNAFIN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEK

Seçim sonrası değerlendirmelerde bulunan Feridun Göner, Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in listesinde yer alarak delegelerin desteğiyle göreve seçildiklerini ifade etti. Yeni dönemde esnafın sorunlarının çözümü ve sektörün gelişimi için daha güçlü çalışmalar yürütmeyi hedeflediklerini belirten Göner, bakkal ve bayi esnafının haklarını korumaya yönelik çalışmaların süreceğini söyledi.

YENİ DÖNEM MESAJI

Üstlendiği görevden dolayı büyük bir sorumluluk hissettiğini dile getiren Göner,

"Bugün gerçekleştirilen Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda, kıymetli büyüğüm Genel Başkanımız Sayın Bendevi Palandöken'in listesinde Genel Başkan Vekili olarak seçimi kazanmış bulunmaktayız. Rabbim muvaffak eylesin, hayırlı hizmetlere vesile kılsın.

Omuzlarımızdaki bu büyük sorumluluğun ve yükün farkındayız. İnşallah bundan sonra da canla başla, Bakkal,bayi esnafımız için en güzel şekilde çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.

Yeni dönemimiz teşkilatımıza ve tüm esnafımıza hayırlı, uğurlu olsun.'' dedi.

Feridun Göner, federasyondaki yeni görevinin hem teşkilata hem de Türkiye genelindeki esnaf camiasına hayırlı olması temennisinde bulunarak, sektörün güçlenmesi adına çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

(Meltem Aslan)