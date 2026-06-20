Konya’ya dönen midibüs Isparta’da şarampole yuvarlandı! 5 ölü, 25 yaralı – Valilikten açıklama

Konya'dan Isparta'ya gezi amacıyla giden kafileyi taşıyan midibüsün karıştığı trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır olmak üzere 26 kişi yaralandı.
Valilikten açıklama!
Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kaza, 20 Haziran Cumartesi günü saat 18.50 sıralarında Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı Köyü mülki sınırları içerisinde, Isparta-Konya D330 Karayolu üzerinde meydana geldi.
Konya'dan yola çıkan ve gezi dönüşünde olan 42 BFT 431 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bahçeye devrildi.
Kazada araçta bulunan 30 yolcudan 4'ü olay yerinde hayatını kaybederken, 5'i ağır olmak üzere toplam 26 kişi yaralandı.
Hastanede tedavi altına alınan ağır yaralılardan birinin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 5'e yükseldi. Yaralılardan 5'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Gelendost, Yalvaç ve Eğirdir'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.