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KONYA Haberleri

Isparta’dan Konya’ya dönüş yolunda can pazarı! Kazada ölenlerin cenaze bilgileri açıklandı

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Isparta’dan Konya’ya dönüş yolunda can pazarı! Kazada ölenlerin cenaze bilgileri açıklandı

Isparta'nın Gelendost ilçesinden Konya'ya dönen tur midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından, yaşamını yitiren Konyalı vatandaşların cenaze programları netleşti.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 

Kaza, Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı Mahallesi yakınlarında Isparta-Konya D330 kara yolu üzerinde meydana geldi. Kontrolden çıkan tur midibüsünün yol kenarındaki bahçeye devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı. Yaralılardan bazılarının tedavileri hastanelerde sürüyor.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU 

Kazada hayatını kaybedenlerin Kezban Baysal (60), Gülperi Ertürk (77), Meryem Dinç (70), Öznur Altuntaş (37) ve Rahime Şahin (54) olduğu öğrenildi. Yetkililer tarafından kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN CENAZE PROGRAMLARI BELLİ OLDU

Kazada hayatını kaybeden Kadınhanı ilçesinden Keziban Baysal'ın(60) cenazesi öğle namazına müteakip Yazır Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Ilgın ilçesinden Meryem Dinç'in (70) cenazesi ise ikindi namazına müteakip Araplar mezarlığına defnedilecek

Doğanhisar ilçesi Kemer Mahallesi sakinlerinden Rahime Şahin'in (54) cenazesinin yapılacak işlemlerin ardından Kemer Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Kazada hayatını kaybeden Gülperi Ertürk'ün (77) cenaze namazı Karatay Camii'nde kılınacak. Ertürk, bugün öğle namazına müteakip Karatay Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Feci kazada hayatını kaybeden Öznur Altuntaş (37)'ın ise cenaze bilgilerinin ilerleyen saaatlerde açıklaması bekleniyor.

AİLELER YAS TUTUYOR

Isparta - Konya yolunda yaşanan elim kazada hayatını kaybeden vatandaşların cenaze hazırlıkları sürerken, yakınları ve sevenleri büyük üzüntü yaşıyor. 

(Meltem Aslan)

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