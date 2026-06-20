Konya’da sigortasız araçla kaçış girişimi pahalıya patladı! 210 bin TL ceza kesildi
Konya’da rutin trafik uygulaması yapan ekipleri fark eden sürücü, geri geri kaçmaya çalıştığı otomobil ile duvara çarptı. Aracı bırakıp kaçan sürücü, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi Yaylapınar Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Abdürreşit Caddesi üzerinde rutin trafik kontrolü yapan ekipleri fark eden E.Y., 42 YR 987 plakalı otomobiliyle geri geri Yaylapınar Caddesi istikametine kaçmaya başladı. Kaçan sürücüyü fark eden ekipler "dur" ihtarında bulunurken, sürücü kaçmaya devam etti.
Bir süre sonra kontrolden çıkan araç, bir evin duvarına çarptı. Aracı bırakıp yaya olarak kaçan E.Y., kısa süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerince yapılan incelemede E.Y.'nin aracının sigortası olmadığı için kaçtığı belirlenirken, sürücüye yaklaşık 210 bin lira idari trafik cezası yazıldı.
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