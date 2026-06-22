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DÜNYA Haberleri

Liseye düzenlenen silahlı saldırıda 3 öğrenci öldü

Liseye düzenlenen silahlı saldırıda 3 öğrenci öldü
Filipinler’de bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 öğrenci hayatını kaybetti, 5 öğrenci yaralandı.

Filipinler polisi, iki erkek şüphelinin, San Jose Ulusal Lisesine silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı.

Yetkililer, olayda ilk belirlemelere göre 3 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 5 öğrencinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyla bağlantılı iki şüphelinin gözaltına alındığını aktaran polis, şüphelilerden birinin saldırının düzenlendiği lisede öğrenci olduğunu ifade etti.

Polis, olayın ardından okul çevresinde güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla bölgeye ek ekipler sevk etti.

1500'den fazla öğrencinin eğitim gördüğü lisede yaşanan silahlı saldırının nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

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