Katil İsrail bayramda Gazze’yi vuruyor

Katil İsrail ordusunun, Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde Gazze Şeridi’nde farklı bölgelerde düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi yaralandı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze kentinin orta kesiminde yer alan Palmira restoranı yakınındaki Nunu ailesine ait eve düzenlenen saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Bureyc Mülteci Kampı'nda ise sivillerin bulunduğu bir alana düzenlenen saldırıda iki Filistinli çocuk yaralandı.
Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarına göre, Bureyc Kampı'nda insansız hava aracıyla (İHA) sivillerin toplandığı noktaya düzenlenen saldırıda yaralanan iki çocuk hastaneye kaldırıldı.
İsrail topçularının da aynı bölgeye saldırı düzenlediği belirtildi.
Gazze'deki hükümetin medya ofisine göre, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaklaşık 922 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 786 kişi yaralandı.
İsrail, ABD desteğiyle 8 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar başlatmıştı. Saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 72 bin 819 Filistinli hayatını kaybetti, 172 bini aşkın kişi yaralandı.
Saldırılar nedeniyle Gazze'deki altyapının yaklaşık yüzde 90'ının tahrip olduğu belirtiliyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”