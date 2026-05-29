Konya’da sağlık çalışanı trafik kazasında hayatını kaybetti!

Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'nde görev yapan sağlık çalışanı Sude Pala, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Sağlık çalışanından acı haber
Genç sağlık çalışanının vefatı, mesai arkadaşları ve sağlık camiasını yasa boğdu.
Hastane tarafından yapılan açıklamada, trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanı Sude Pala için başsağlığı mesajı yayımlandı. Açıklamada, "Hastanemiz Acil Servisi'nde görev yapan kıymetli mesai arkadaşımız Sude Pala'yı geçirmiş olduğu elim bir trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” ifadelerine yer verildi.
(Ali Asım Erdem)