Konya Müftülüğünden din görevlilerine Aile ve İletişim Eğitimi

Konya İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi tarafından Ereğli ilçesinde din görevlilerine yönelik seminer düzenlendi. "Mum Dibini Işıtır” Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerde, din görevlilerine "Cami Görevlisi ve Ailesi”, "Din Görevlisi ve Cemaat İlişkisi” ile "Din Görevlisi ve Aile İlişkileri” konularında bilgilendirme yapıldı.

Program kapsamında ayrıca "Aile ve Dini Rehberlik Hizmetleri Yerinde Rehberlik” çerçevesinde Ereğli İlçe Müftülüğünde çeşitli toplantılar gerçekleştirildi. Din görevlilerinin mesleki ve sosyal ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik eğitimlerin devam edeceği bildirildi.

(Bekir Turan)