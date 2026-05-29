Konya’da radar noktaları belli oldu! İşte ilçe ilçe denetim ve radar noktaları

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesine kısa süre kala dönüş yolculukları başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sistem sayesinde sürücüler, hangi güzergahta kaç radar ve kontrol noktası bulunduğunu anlık olarak görebiliyor.

DENETİMLER ARTTIRILDI

Bayram tatili boyunca trafik yoğunluğunun arttığı yollarda güvenliği sağlamak amacıyla denetimler artırıldı. İçişleri Bakanlığı, "tuzak radar” uygulamasının olmayacağını vurgulayarak, amaçlarının ceza kesmek değil can güvenliğini sağlamak olduğunu açıkladı.

KONYA'DA NEREDE RADAR VAR?

Bakanlık tarafından paylaşılan verilere göre Konya merkez istikametine doğru birçok ilçede radar ve kontrol noktaları oluşturuldu. Özellikle Akşehir ve Yunak güzergahları radar yoğunluğunun en fazla olduğu bölgeler arasında yer aldı.

Konya'ya geliş güzergahlarında belirlenen radar ve kontrol noktaları şöyle:

Ahırlı – 2 radar noktası

Akören – 1 radar, 1 kontrol noktası

Akşehir – 6 radar, 2 kontrol noktası

Altınekin – 2 radar noktası

Beyşehir – 3 radar, 1 kontrol noktası

Bozkır – 1 radar, 1 kontrol noktası

Cihanbeyli – 4 radar, 1 kontrol noktası

Çeltik – 3 radar, 2 kontrol noktası

Çumra – 1 kontrol noktası

Derbent – radar noktası bulunmuyor

Derebucak – 3 radar, 2 kontrol noktası

Doğanhisar – 5 radar, 2 kontrol noktası

Emirgazi – 1 radar noktası

Ereğli – 2 radar noktası

Güneysınır – 1 radar, 2 kontrol noktası

Hadim – 1 radar, 2 kontrol noktası

Halkapınar – 2 radar noktası

Hüyük – 1 radar noktası

Ilgın – 3 radar, 2 kontrol noktası

Kadınhanı – 3 radar, 2 kontrol noktası

Karapınar – 1 radar noktası

Kulu – 5 radar, 1 kontrol noktası

Sarayönü – 3 radar, 1 kontrol noktası

Seydişehir – 2 radar noktası

Taşkent – 1 radar noktası

Tuzlukçu – 5 radar, 2 kontrol noktası

Yalıhüyük – 2 radar noktası

Yunak – 6 radar, 2 kontrol noktası

İçişleri Bakanlığı'nın geliştirdiği sistem üzerinden sürücüler, başlangıç ve varış noktalarını seçerek güzergahlarındaki radar, kontrol noktası ve hız koridoru bilgilerine ulaşabiliyor.

3 ADIMDA YOL ÜSTÜNDEKİ DENETİMLERE ULAŞILABİLİYOR

Adımlar şöyle:

- İçişleri Bakanlığı'nın resmi sayfasına girin.

- Başlangıç ve varış noktalarınızı seçin.

- 'Rota oluştur' butonuna tıklayın.

Kaynak: Haber Merkezi

