Konya’da radar noktaları belli oldu! İşte ilçe ilçe denetim ve radar noktaları

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesine kısa süre kala dönüş yolculukları başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sistem sayesinde sürücüler, hangi güzergahta kaç radar ve kontrol noktası bulunduğunu anlık olarak görebiliyor.
DENETİMLER ARTTIRILDI
Bayram tatili boyunca trafik yoğunluğunun arttığı yollarda güvenliği sağlamak amacıyla denetimler artırıldı. İçişleri Bakanlığı, "tuzak radar” uygulamasının olmayacağını vurgulayarak, amaçlarının ceza kesmek değil can güvenliğini sağlamak olduğunu açıkladı.
KONYA'DA NEREDE RADAR VAR?
Bakanlık tarafından paylaşılan verilere göre Konya merkez istikametine doğru birçok ilçede radar ve kontrol noktaları oluşturuldu. Özellikle Akşehir ve Yunak güzergahları radar yoğunluğunun en fazla olduğu bölgeler arasında yer aldı.
Konya'ya geliş güzergahlarında belirlenen radar ve kontrol noktaları şöyle:
Ahırlı – 2 radar noktası
Akören – 1 radar, 1 kontrol noktası
Akşehir – 6 radar, 2 kontrol noktası
Altınekin – 2 radar noktası
Beyşehir – 3 radar, 1 kontrol noktası
Bozkır – 1 radar, 1 kontrol noktası
Cihanbeyli – 4 radar, 1 kontrol noktası
Çeltik – 3 radar, 2 kontrol noktası
Çumra – 1 kontrol noktası
Derbent – radar noktası bulunmuyor
Derebucak – 3 radar, 2 kontrol noktası
Doğanhisar – 5 radar, 2 kontrol noktası
Emirgazi – 1 radar noktası
Ereğli – 2 radar noktası
Güneysınır – 1 radar, 2 kontrol noktası
Hadim – 1 radar, 2 kontrol noktası
Halkapınar – 2 radar noktası
Hüyük – 1 radar noktası
Ilgın – 3 radar, 2 kontrol noktası
Kadınhanı – 3 radar, 2 kontrol noktası
Karapınar – 1 radar noktası
Kulu – 5 radar, 1 kontrol noktası
Sarayönü – 3 radar, 1 kontrol noktası
Seydişehir – 2 radar noktası
Taşkent – 1 radar noktası
Tuzlukçu – 5 radar, 2 kontrol noktası
Yalıhüyük – 2 radar noktası
Yunak – 6 radar, 2 kontrol noktası
İçişleri Bakanlığı'nın geliştirdiği sistem üzerinden sürücüler, başlangıç ve varış noktalarını seçerek güzergahlarındaki radar, kontrol noktası ve hız koridoru bilgilerine ulaşabiliyor.
3 ADIMDA YOL ÜSTÜNDEKİ DENETİMLERE ULAŞILABİLİYOR
Adımlar şöyle:
- İçişleri Bakanlığı'nın resmi sayfasına girin.
- Başlangıç ve varış noktalarınızı seçin.
- 'Rota oluştur' butonuna tıklayın.
