GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,965 TL
EURO
53,376 TL
STERLİN
61,874 TL
GRAM
6.699 TL
ÇEYREK
10.981 TL
YARIM
21.908 TL
CUMHURİYET
43.427 TL
KONYA Haberleri

Konya’nın kiraz cennetinde dolu!

Bekir Turan
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’nın kiraz cennetinde dolu!

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Gezlevi Mahallesi'nde etkili olan dolu yağışı, vatandaşları şaşkına çevirdi. Kısa süre içerisinde etkisini artıran dolu, bölgedeki tarım arazileri ve yeşil alanları adeta beyaz örtüyle kapladı.

Kışı aratmayan görüntüler ortaya çıktı

Mayıs ayının son günlerinde yaşanan dolu yağışı sonrası ortaya çıkan manzaralar, kış mevsimini aratmadı. Özellikle bazı bölgelerde zemini tamamen kaplayan dolu taneleri nedeniyle yeşil alanlar beyaza büründü. Vatandaşlar, alışılmışın dışında oluşan görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.

Yağışın Gezlevi Mahallesi'nin belirli kesimlerinde etkili olduğu öğrenildi. Dolu yağışının ardından hava sıcaklığında hissedilir düşüş yaşanırken, bölgede kısa süreli beyaz bir tabaka oluştu.

Vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi

Bayram ziyaretleri ve tatil programları için dışarıda bulunan vatandaşlar, yaz mevsiminde karşılaştıkları dolu manzarası karşısında şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bölgenin bazı noktalarının kar yağmış gibi göründüğü dikkat çekti.

(Bekir Turan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER