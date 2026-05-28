Konya’nın kiraz cennetinde dolu!

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Gezlevi Mahallesi'nde etkili olan dolu yağışı, vatandaşları şaşkına çevirdi. Kısa süre içerisinde etkisini artıran dolu, bölgedeki tarım arazileri ve yeşil alanları adeta beyaz örtüyle kapladı.
Kışı aratmayan görüntüler ortaya çıktı
Mayıs ayının son günlerinde yaşanan dolu yağışı sonrası ortaya çıkan manzaralar, kış mevsimini aratmadı. Özellikle bazı bölgelerde zemini tamamen kaplayan dolu taneleri nedeniyle yeşil alanlar beyaza büründü. Vatandaşlar, alışılmışın dışında oluşan görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.
Yağışın Gezlevi Mahallesi'nin belirli kesimlerinde etkili olduğu öğrenildi. Dolu yağışının ardından hava sıcaklığında hissedilir düşüş yaşanırken, bölgede kısa süreli beyaz bir tabaka oluştu.
Vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi
Bayram ziyaretleri ve tatil programları için dışarıda bulunan vatandaşlar, yaz mevsiminde karşılaştıkları dolu manzarası karşısında şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bölgenin bazı noktalarının kar yağmış gibi göründüğü dikkat çekti.
(Bekir Turan)