KONYA HAVA DURUMU | Konya’da bayramın 2. ve 3. günü hava nasıl, yağış var mı?
Mayıs ayının bitmesine az bir süre kala serin ve yağışlı hava devam ediyor. Kurban bayramına günler kala vatandaşlar tarafından hava durumu merak edilmeye başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini güncelledi. Peki Kurban Bayramı’nın 2. günü hava nasıl olacak, Konya’da bayramın 2. günü yağmur var mı? İşte tüm detaylar..

Kurban Bayramı'nda sayılı günler kala yağışlı ve serin hava mayıs ayına rağmen etkisini sürdürürken Meteoroloji Konya için 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Bayram tatilini dışarda geçirmek isteyenlere ise uyarı geldi. Peki Konya'da bayramın ikinci ve üçüncü günü hava nasıl olacak? Konya'da bayramda yağmur yağacak mı? İşte Konya'da bir haftalık hava durumu raporu...

15 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Yağışların öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde, akşam saatlerinde Sakarya ve Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış beklenen Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Isparta, Kastamonu, Kütahya, Sakarya, Uşak, Kırıkkale, Karabük ve Düzce için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

KONYA'DA BAYRAMIN İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK? 

Meteoroloji tahminlerine göre, Konya'da 28 Mayıs bayramın ikinci günü (Bugün) gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Vatandaşların hava durumunu dikkate alarak planlarını yapmaları ve yağışa karşı hazırlıklı olmaları öneriliyor. Bayramın üçüncü günü olan 29 Cumartesi günü ise hava sıcaklığının 13 derece olması, havanın ise yağmurlu ve bulutlu geçmesi bekleniyor.

BAYRAM'DA KONYA'NIN HANGİ İLÇELERİNDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Bayram günü Konya'da etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışın; Ahırlı, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Ereğli, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Seydişehir, Taşkent ve Yalıhüyük ilçelerinde görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°.

Yarın için Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°.

Cumartesi Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°.

Pazar Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°.

Kaynak: Haber Merkezi

