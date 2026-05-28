GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,965 TL
EURO
53,376 TL
STERLİN
61,874 TL
GRAM
6.699 TL
ÇEYREK
10.981 TL
YARIM
21.908 TL
CUMHURİYET
43.427 TL
KONYA Haberleri

Konyalı üçüncü kuşak genç imam Danimarka’da bayram namazı kıldırdı

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konyalı üçüncü kuşak genç imam Danimarka’da bayram namazı kıldırdı
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki Fatih Camii’nde bayram namazı manevi bir atmosferde kılındı. Caminin imamının yurt dışında bulunması üzerine namazı, Konya’nın Kulu ilçesinden üçüncü kuşak genç görevli Sidar Titrek kıldırdı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag, Ballerup Mahallesi'nde Türk Diyanet Vakfı'na bağlı olarak hizmet veren Fatih Camii'nde bayram namazı huşu içerisinde eda edildi.

Konyalı imam bayram namazı kıldırdı

Camii imamının yurt dışında bulunması nedeniyle bayram namazını fahri imam olarak, Konya'nın Kulu ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi'nden üçüncü kuşak genç görevli Sidar Titrek kıldırdı.

Gurbette bayram sabahı cemaate imamlık yapan Sidar Titrek'e vatandaşlar teşekkür ederek, "Allah razı olsun” temennisinde bulundu.

(Ali Asım Erdem)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER