Konyalı üçüncü kuşak genç imam Danimarka’da bayram namazı kıldırdı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag, Ballerup Mahallesi'nde Türk Diyanet Vakfı'na bağlı olarak hizmet veren Fatih Camii'nde bayram namazı huşu içerisinde eda edildi.
Konyalı imam bayram namazı kıldırdı
Camii imamının yurt dışında bulunması nedeniyle bayram namazını fahri imam olarak, Konya'nın Kulu ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi'nden üçüncü kuşak genç görevli Sidar Titrek kıldırdı.
Gurbette bayram sabahı cemaate imamlık yapan Sidar Titrek'e vatandaşlar teşekkür ederek, "Allah razı olsun” temennisinde bulundu.
(Ali Asım Erdem)