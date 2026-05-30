Konya’da zirveye gizlenen muhteşem göl! Tam 1738 rakımda

Konya’nın Kulu ilçesinde bulunan ve dağın yüksek kesiminde yer alan dağ gölü bahar mevsiminde uğrak yer haline geldi.

Kulu ilçesinin en yüksek dağı olan 1738 rakımlı Karacadağ zirvesindeki göl muhteşem manzarasıyla mest ediyor.

Karacadağ sınırları içerisinde bulunan, mahallelerden bir çok kişinin uğrak yeri haline gelen ve halk arasında "Dağ Gölü' olarak adlandırılan yer hayvancılık ile ilgilenen çobanlarında geçiş noktası oldu. Göl çevresinde oluşan yeşil örtü ise bahar ayında güzelliğiyle büyülüyor.

25 km uzaklıktaki Göle ilçeye bağlı Dipdede, Yaraşlı ve Hisar mahallelerinden de gidilebiliyor. Dağ Gölüne giden vatandaşların burada dinlenerek, piknik yaptıklarıda öğrenildi.

(Cumali Özer)