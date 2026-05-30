Konya’da bayramın dördüncü hava nasıl olacak? Yağış bekleniyor mu?

Mayıs ayının bitmesine az bir süre kala serin ve yağışlı hava devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini güncelledi. Peki Kurban Bayramı’nın 4.günü hava nasıl olacak, Konya’da bayramın 4. günü yağmur var mı? İşte tüm detaylar..

Yağışlı ve serin hava mayıs ayına rağmen etkisini sürdürürken Meteoroloji Konya için 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Bayram tatilinin son gününü dışarda geçirmek isteyenlere ise uyarı geldi. Peki Konya'da bayramın dördüncü günü (Bugün) hava nasıl olacak? Konya'da yağmur yağacak mı? İşte Konya'da bir haftalık hava durumu raporu... KONYA'DA BAYRAMIN DÖRDÜNCÜ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji tahminlerine göre, Konya'da 30 Mayıs bayramın dördüncü günü (Bugün) az bulutlu bir hava etkili olacak. En yüksek sıcaklığın 19°C, en düşük sıcaklığının ise 8°C olacağı tahmin ediliyor. Havanın yağışlı olma ihtimali %0 civarında olurken, Rüzgârın kuzey kuzey doğu 9 km/sa hızında, genellikle hafif esintili ve zaman zaman orta şiddette esmesi bekleniyor. Gökyüzündeki bulutların yoğunluğu %0 oranında. Bugünkü hava şartlarında görüş uzaklığının yaklaşık 24 km olacağı tahmin ediliyor. KONYA'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK? Konya'da yarınki hava durumu; sabah saatlerinde güneşli 11°C olması bekleniyor. Yarın gün ortasında havanın çoğunlukla güneşli 22°C, akşam saatlerinde parçalı bulutlu 23°C, gece açık 16°C olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 19°. Yarın için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°. Pazartesi Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 26°. Salı Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°. Çarşamba Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 26°. Kaynak: Haber Merkezi

