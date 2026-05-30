Survivor kim elendi? Büyük final öncesi son 8’e kalan isimler belli oldu

Survivor adım adım finale doğru ilerliyor. Nagihan, Murat, Sercan ve Can Berkay’ın eleme adayı olduğu haftada, 29 Mayıs akşamı adaya veda eden isim belli oldu.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan giderek katlanıyor. 19 Haziran 2026 tarihinde final yapacak olan yarışmanın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde düello oyunu oynandı. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonrası eleme potasına giren Sercan Yıldırım, Nagihan Karadere, Murat Arkın ve Can Berkay Ertemiz canla başla mücadele etti. Peki, Survivor'dan kim elendi? İşte Survivor 29 Mayıs akşamı yaşananlar ve elenen isim…

VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Bu yıl ünlüler gönüllüler formatıyla izleyici karşısına çıkan Survivor 2026'da kıyasıya rekabet sürüyor. Final mücadelesine adını yazdırmak isteyen isimler canla başla mücadele ederken, haftanın eleme adayları dün düelloya çıktı.

Eleme potasındaki Nagihan Karadere, Murat Arkın ve Can Berkay Ertemiz Survivor'da kalabilmek için karşı karşıya geldi. İlk turda Nagihan ile Can Berkay eşleşirken, Sercan ile de Murat Arkın yarıştı. Turun galipleri Sercan ve Nagihan oldu.

Final mücadelesinde ise iki turluk seride Can Berkay Ertemiz ve Murat Arkın tüm güçlerini ortaya koydu. Gecenin sonunda 10-3 skorla kazanan taraf Murat Arkın oldu. Survivor'a veda eden isim ise Can Berkay oldu.

"KATMANLI VE ÇOK UZUN BİR YOLDU"

Survivor'a veda eden Can Berkay, konuşmasında "Ben buraya 24 yaşında geldim, 25 yaşına burada girdim. Ama sanki 30 yaşında gibiyim. Burası bana çok büyük deneyim kattı, bunun için bana yol açan herkese çok teşekkür ederim. Herkesi çok seviyorum. Katmanlı ve çok uzun bir yoldu. Sanki 5 sene geçti gibi oldu” ifadelerini kullandı.

Böylece Survivor2026'da son 8'e kalan isimler; Mert Nobre, Nagihan Karadere, Murat Arkın, Nefise Karatay, Sercan Yıldırım, Deniz Çatalbaş, Sude Demir ve Ramazan Sarı oldu.

Kaynak: Haber Merkezi