İzmir’de 3 ilçede su kesintisi alarmı: Bazı bölgelerde kesinti 19 saate kadar sürecek

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 29 Mayıs 2026 tarihine ilişkin su kesintisi programını yayımladı. Yapılan açıklamaya göre Bayındır, Çiğli ve Ödemiş ilçelerinde yaşanan çeşitli arızalar nedeniyle belirli mahallelere geçici süreyle su verilemeyecek. Bazı bölgelerde kesintilerin birkaç saatle sınırlı kalması beklenirken, Bayındır'da yaşanan altyapı sorunu nedeniyle çalışmaların uzun süreceği bildirildi.

İZSU yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri önceden almalarını isterken, ekiplerin arızaların giderilmesi için sahada çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

29 Mayıs İzmir Su Kesintisi Hangi İlçeleri Etkiliyor?

İZSU tarafından paylaşılan güncel bilgilere göre bugün İzmir'de üç ilçede farklı nedenlerle su kesintisi uygulanıyor. Kesintilerin nedeni bazı bölgelerde altyapı hasarı, bazı bölgelerde ise elektrik ve ana boru arızaları olarak açıklandı.

Bayındır'da Kesinti 19 Saate Yaklaştı

Bayındır ilçesine bağlı Alanköy Mahallesi'nde etkili olan yağışların ardından depo yolunda meydana gelen çökme nedeniyle bölgede uzun süreli su kesintisi yaşanıyor.

İZSU'nun açıklamasına göre 28 Mayıs günü saat 17.00'de başlayan kesintinin 29 Mayıs saat 12.00'ye kadar devam etmesi bekleniyor.

Yetkililer, mahallede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bölgeye tankerlerle su sevkiyatı yapıldığını duyurdu.

Çiğli'de Elektrik Arızası Su Kesintisine Neden Oldu

Çiğli ilçesinde ise GDZ Elektrik kaynaklı arıza nedeniyle üç mahallede su kesintisi uygulanıyor.

Etkilenen mahalleler:

Atatürk Mahallesi

Esentepe Mahallesi

İzkent Mahallesi

Kesintinin saat 06.00 ile 12.00 arasında sürmesi ve yaklaşık 6 saat devam etmesi öngörülüyor.

İZSU, elektrik kesintisinin su iletim sistemlerini etkilediğini ve arızanın giderilmesinin ardından suyun yeniden verileceğini bildirdi.

Ödemiş'te Ana Boru Arızası

Ödemiş ilçesinin Büyükavulcuk Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle bölgede kısa süreli su kesintisi yaşanıyor.

İZSU verilerine göre kesinti saat 08.43'te başladı ve çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte saat 10.46 civarında suyun yeniden verilmesi planlanıyor.

Ekiplerin arızanın bulunduğu noktada onarım çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

İZSU'dan Vatandaşlara Uyarı

İZSU yetkilileri, kesinti yaşanacak bölgelerde yaşayan vatandaşların günlük su ihtiyaçlarını önceden karşılamalarını tavsiye etti. Ayrıca çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun şebekeye kademeli olarak verileceği, bu süreçte kısa süreli basınç düşüklükleri veya bulanıklık yaşanabileceği belirtildi.

Vatandaşların güncel kesinti bilgilerini İZSU'nun resmi duyuruları üzerinden takip etmeleri önerildi.

Kaynak: Haber Merkezi