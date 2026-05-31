Konyalı polis memuru hayatını kaybetti

Konya'nın Ilgın ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi'nde yaşayan ve İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Burak Akın'ın vefat haberi, ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.
DERİN ÜZÜNTÜYE NEDEN OLDU
Belediye personeli merhum Selçuk Akın'ın oğlu olan 21 yaşındaki genç polis memurunun hayatını kaybetmesi, Ilgın'da büyük üzüntü yarattı. Henüz yaşamının baharında gelen acı haber, ilçe halkı ve görev yaptığı emniyet teşkilatında derin bir üzüntüyle karşılandı. Burak Akın'ın ani vefatı, çevresinde büyük bir boşluk bırakırken genç yaşta yaşanan kayıp olarak değerlendirildi.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Merhum polis memuru Burak Akın'ın cenazesinin, 31 Mayıs Pazar günü öğle namazına müteakip AK Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Behlülbey Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
