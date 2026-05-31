8 kişinin yaşamını yitirdiği kazada cenazeler metal yığınına dönen otobüsten çıkartıldı

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün alev alması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ve 9 aylık bir bebeğin de aralarında bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden sürücü ve yolcuların cansız bedenleri metal yığınına dönen otobüsten çıkartıldı.

Kaza, gece saat 01.40 sıralarında Denizli - Aydın Otoyolu Sarayköy ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İzmir - Antalya ekspres seferini yapan Mustafa Fevzi Mertun (50) idaresindeki Pamukkale Turizm'e ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü, Denizli-Aydın Otoyolunun Tırkaz Mahallesi yakınlarına geldiğinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan otobüs, bir anda alev topuna döndü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza bölgesine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yanan otobüsten çıkmayı başaran yaralı yolculara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından yapılan ilk incelemelerde otobüs şoförü Mustafa Fevzi Mertun ile birlikte yabancı uyruklu 1 kişi ve 9 aylık bir bebek olmak üzere toplam 8 yolcu hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralandı.

Yaralılar bölgeleye sevk edilen ambulanslarla Denizli ve Sarayköy'deki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 8 kişinin cansız bedenleri, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından metal yığınına dönen otobüsten çıkartılarak, Denizli Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 1'i bebek 38 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi. Kazada anı ve yangının başlamasının ardından otobüste yaşanan kargaşada bazı yolcuların kapı boşluklarında meydana gelen sıkışma sonucu hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Jandarma ekipleri kazada başka ölen veya yaralanan olma ihtimaline karşı otoyolun kenarındaki otluk ve makilik alanda arama yaptı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: İHA

