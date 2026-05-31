KONYA Haberleri

Konya’da seçim heyecanı! O mahalle sandığa gidiyor

Bekir Turan
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya'da seçim heyecanı! O mahalle sandığa gidiyor

Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Feritpaşa Mahallesi'nde muhtarlık seçimi için geri sayım sürüyor. Mahalle sakinleri, 7 Haziran 2026 tarihinde kurulacak sandıklarda oy kullanarak yeni muhtarını belirleyecek. Merhum muhtar Yaşar Barışık'ın vefatının ardından yapılacak seçim, mahallede büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

MUHTAR ADAYLARI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Seçim sürecinin yaklaşmasıyla birlikte adaylar da mahalle sakinleriyle bir araya gelerek çalışmalarına hız verdi. Kamuoyuna yansıyan adaylar arasında Hüdaverdi Ayaş, Kadir Kağnıcıoğlu, Mehmet Ali Akça ve Nergis Yalçın yer alıyor. Adayların önümüzdeki günlerde projelerini ve hedeflerini daha kapsamlı şekilde mahalle halkıyla paylaşmaları bekleniyor.

Yaklaşık 12 bin 942 kişinin yaşadığı Feritpaşa Mahallesi'nde seçim atmosferi her geçen gün daha da hissedilir hale gelirken, vatandaşlar da yeni dönemde görev yapacak muhtarın kim olacağını merakla bekliyor.

YAŞAR BARIŞIK'IN ARDINDAN YENİ DÖNEM BAŞLAYACAK

Feritpaşa Mahallesi'nin önceki muhtarı Yaşar Barışık, mahalle sakinlerinin yanı sıra Konya tarihi ve Sille üzerine yaptığı araştırmalarla da tanınıyordu. Emekli Almanca öğretmeni olan Barışık, yıllar boyunca oluşturduğu arşiv ve çalışmalarıyla Konya'nın kültürel hafızasına önemli katkılar sundu.

Barışık'ın vefatının ardından yapılacak seçimle birlikte Feritpaşa Mahallesi'nde yeni bir dönem başlayacak. Mahalle sakinleri, 7 Haziran'da sandık başına giderek kendilerini temsil edecek yeni muhtarı belirleyecek.

(Bekir Turan)

