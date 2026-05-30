Konya’da ana su hattında arıza! Ekipler seferber oldu

Konya’da içme suyu altyapısında meydana gelen arıza nedeniyle ekipler yoğun çalışma başlattı. KOSKİ Genel Müdürlüğü, Karatay ilçesinde bulunan ana isale hattında yaşanan arızaya hızlı şekilde müdahale edildiğini açıkladı.
KOSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Karatay ilçesine bağlı Kumköprü Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde bulunan 700 milimetrelik çelik ana isale hattında ani bir arıza meydana geldi. Arızanın ardından bölgeye ekipler sevk edilerek onarım çalışmalarına başlandı.
16 personel sahada görev yapıyor
Arızanın en kısa sürede giderilmesi için geniş kapsamlı çalışma yürütülüyor. Çalışmalarda 4 ekip ve 16 personel görev alırken, çok sayıda iş makinesi ve teknik araç da sahada bulunuyor.
Tam donanımlı araçlarla müdahale
KOSKİ ekiplerinin çalışmalarında 2 adet tam donanımlı su şebekeleri bakım-onarım aracı, 1 adet bekoloder (kazıcı-yükleyici), 3 adet kamyon, 1 adet tam donanımlı kaynak aracı ve 1 adet tam donanımlı katodik koruma aracı kullanılıyor.
Yetkililer, ana isale hattındaki arızanın en kısa sürede giderilerek su temininin normale döndürülmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi. KOSKİ ekiplerinin bölgede yoğun mesai yaptığı öğrenildi.
