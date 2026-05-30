GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,980 TL
EURO
53,459 TL
STERLİN
61,967 TL
GRAM
6.753 TL
ÇEYREK
11.070 TL
YARIM
22.086 TL
CUMHURİYET
43.780 TL
KONYA Haberleri

Konya’da ana su hattında arıza! Ekipler seferber oldu

Bekir Turan
Muhabir
Konya’da ana su hattında arıza! Ekipler seferber oldu
Konya’da içme suyu altyapısında meydana gelen arıza nedeniyle ekipler yoğun çalışma başlattı. KOSKİ Genel Müdürlüğü, Karatay ilçesinde bulunan ana isale hattında yaşanan arızaya hızlı şekilde müdahale edildiğini açıkladı.

KOSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Karatay ilçesine bağlı Kumköprü Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde bulunan 700 milimetrelik çelik ana isale hattında ani bir arıza meydana geldi. Arızanın ardından bölgeye ekipler sevk edilerek onarım çalışmalarına başlandı.

16 personel sahada görev yapıyor

Arızanın en kısa sürede giderilmesi için geniş kapsamlı çalışma yürütülüyor. Çalışmalarda 4 ekip ve 16 personel görev alırken, çok sayıda iş makinesi ve teknik araç da sahada bulunuyor.

Tam donanımlı araçlarla müdahale

KOSKİ ekiplerinin çalışmalarında 2 adet tam donanımlı su şebekeleri bakım-onarım aracı, 1 adet bekoloder (kazıcı-yükleyici), 3 adet kamyon, 1 adet tam donanımlı kaynak aracı ve 1 adet tam donanımlı katodik koruma aracı kullanılıyor.

Yetkililer, ana isale hattındaki arızanın en kısa sürede giderilerek su temininin normale döndürülmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi. KOSKİ ekiplerinin bölgede yoğun mesai yaptığı öğrenildi.

(Bekir Turan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER