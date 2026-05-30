CHP’de iki ayrı buluşma | Kılıçdaroğlu: Hesap soracağım tertemiz bir kurultay yapacağız

CHP’de iki bayramlaşma aynı anda gerçekleşti. Genel Merkez’deki buluşmada “Hesap soracağım sonra tertemiz bir kurultay yapacağız.“ diyen Kemal Kılıçdaroğlu, “Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız, kirliliğe bulaşanlara göz yummayacağız.“ ifadelerini kullandı. Ankara İl Başkanlığı’nda konuşan Özgür Özel ise kurultay tarihinin ilan edilmesini istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki ayrı buluşma gerçekleşti. Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası göreve dönen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra geldiği genel merkezde toplanan partililere seslendi.

Grup Başkanı Özgür Özel ise Ankara İl Başkanlığı'ndaki buluşmada toplanan partililere hitap etti.

Her iki isim aynı anda konuşup, kurultay tartışmasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

"TERTEMİZ KURULTAY YAPACAĞIZ, MASUM BAŞKANLARI KURTARACAĞIZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğle saatlerinde Söğütözü'ndeki Genel Merkez'e geldi. Burada toplanan partililerce karanfillerle karşılanan Kılıçdaroğlu, makam odasına geçerek çalışmalarına başladı.

CHP lideri daha sonra parti binası önünde kurulan kürsüde kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti. Kılıçdaroğlu konuşmasında kurultay tartışmasından, yolsuzluk iddialarına kadar birçok başlıkta önemli mesajlar verdi.

"Soruyorum size; biz bu partiyi mahkeme salonlarında itibarlarımız çiğnensin diye mi büyüttük?. Atamızın emanetini kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı." ifadelerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bana soruyorlar, 'ne yapacaksın?' Hesap soracağım. Herkes bunu bilsin. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Tertemiz bir kurultay yapacağız." dedi.

"MASUM BELEDİYE BAŞKANLARINI KURTARACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, hakkında yolsuzluk suçlamasıyla dava açılan belediye başkanlarına da değindi. Kemal Kılıçdaroğlu, "Korkmayın kardeşlerim. Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız, ama kirliliğe bulaşanlara göz yummayacağız." ifadelerini kullandı.

"FETÖ AJANLARINI FARK EDEMEDİĞİM İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM”

Konuşmasında "FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür dliyorum." diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Rüşvetlerden ve hırsızlardan arınacağız. Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu?" diye sordu.

ÖZEL: BU MESELE ÖZEL-KILIÇDAROĞLU MESELESİ DEĞİL

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise Güvenpark'taki Ankara İl Başkanlığı binasında partililerle buluştu.

"Bugün buraya kucaklaşmaya ve helalleşmeye geldik." diyen Özgür Özel, "Partimiz kurulduğu günden beri Sivas Kongresi'nden bugüne çok zor günler geçirdi. Partinin kapısı kapatıldı, partinin genel başkanları hapse atıldı. Bu partiye her kötülük yapıldı. Kimsenin gücü CHP'ye yetmedi." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin birinci partisi CHP'nin başına seçilen genel başkanı değiştirip atamaya yapmaya kalkmaktadır, kayyum getirilmektedir." şeklinde konuşan Özgür Özel, "Keşke birilerinin söylediği gibi bu mesele CHP'nin iç meselesi olsa. Bu mesele Özgür Özel- Kemal Kılıçdaroğlu meselesi değildir. Bu mesele Erdoğan ile milletin meselesidir." dedi.

"HER DELEGEYLE YARIŞA VARIM”

- Derhal kurultay yapılmalıdır. Hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın partiyi seçilmiş genel başkanıyla kavuşturun. Ben her delegeyle yarışa varım. Kurultay olmadan 15 gün önce CHP örgütlerine sandık koyalım. 2 milyon üyeyi çağıralım. Genel başkana 2 milyon üye karar versin. O sandıktan kim çıkarsa resmi kurultaya o kişinin genel başkanlığı adaylığında gidelim. Genel başkanlık için ön seçim istiyorum. Bu ön seçimde yüzde 85 altında oy alırsam göreve talip olmayacağım."

