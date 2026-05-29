KONYA Haberleri

Konya’da trafik kazasında vefat eden sağlık çalışanı toprağa verildi!

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi personeli Sude Pala, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Hastaneden başsağlığı mesajı

Genç yaşta hayatını kaybeden sağlık çalışanının vefatı, mesai arkadaşları ve sağlık camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Hastane tarafından yayımlanan başsağlığı mesajında, "Hastanemiz Acil Servisi'nde görev yapan kıymetli mesai arkadaşımız Sude Pala'yı geçirmiş olduğu elim bir trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Cenaze toprağa veridli

Destek personeli olarak görev yapan Sude Pala'nın cenazesi, ikindi namazına müteakip Seydişehir Akyol Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi. Genç sağlık çalışanının cenazesine; ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.

