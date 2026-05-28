Konya’da bedavaya kıyma çekiyor! Herkes dua ediyor

Bayram döneminde artan et çekim ücretlerine dikkat çeken Sevinç, mahalle sakinlerine ücretsiz et çekimi hizmeti vereceğini duyurdu.
Mahalle Meydanına astığı yazı dikkat çekti
Durmuş Sevinç, mahalle meydanına astığı "ET ÇEKİLİR – Ilıca Mahallesine Ücretsizdir” yazısıyla vatandaşların ilgisini çekti. Bayram boyunca mahalle sakinlerinden et çekimi için herhangi bir ücret talep etmeyeceğini belirten Sevinç'in bu davranışı takdir topladı.
"Bayram dayanışma günüdür”
Yaptığı açıklamada vatandaşların ekonomik olarak zorlandığını ifade eden Sevinç, şu ifadeleri kullandı:
"İnsanlara bir faydam dokunsun istedim.Bayram dayanışma günüdür.Ilıca Mahallesi sakinlerine et çekimi ücretsiz olacak.”
Hizmet bayramın 2'nci ve 3'üncü günü verilecek
Ücretsiz et çekimi hizmetinin Kurban Bayramı'nın 2'nci ve 3'üncü günlerinde gerçekleştirileceği öğrenildi. Hizmet, her iki günde de sabah 09.00 ile 16.00 saatleri arasında verilecek.
Mahalle sakinlerinden teşekkür
Ilıca Mahallesi sakinleri, Durmuş Sevinç'in yaptığı uygulamanın örnek bir davranış olduğunu belirterek teşekkür etti. Vatandaşlar, bayramın paylaşma ve dayanışma ruhuna uygun bu hareketin herkese örnek olması gerektiğini ifade etti.
(Bekir Turan)