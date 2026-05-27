Konya’da bayram günü cinayet! Tartışma kanlı bitti
Konya’da Hacı Hasan Gökgöz (55), tartıştığı Hüseyin K., (21) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde meydana geldi.
Hacı Hasan Gökgöz ile Hüseyin K., arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Hüseyin K., tabancayla Hacı Hasan Gökgöz'e ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Hacı Hasan Gökgöz, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gökgöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Olayın ardından kaçan şüpheli Hüseyin K., öğle saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.
