Konya’da ilginç görüntü! Ağaçlara asılan poşetlerin sırrı çözüldü

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde vatandaşlar, ağaç dallarına poşetler içerisinde asılmış kitaplarla karşılaşınca şaşkınlık yaşadı. İlk bakışta merak uyandıran görüntünün ardındaki neden kısa sürede ortaya çıktı.
50 kitabı ağaca astı
Ağaçlara asılan yaklaşık 50 kitabın, Cihanbeyli'de yaşayan bir yazar tarafından bırakıldığı öğrenildi. Yeni kitabını yayımlayan yazarın, okuma alışkanlığını teşvik etmek ve eserlerini daha fazla okuyucuyla buluşturmak amacıyla kitapları vatandaşların alıp okuyabilmesi için ağaçlara astığı öğrenildi.
Diğer ilçelerde dağıtılacak
Yazarın proje kapsamında bir ay boyunca her hafta 50 kitap olmak üzere toplam 200 kitabı okuyucularla buluşturmayı hedefliyor. Ayrıca kitap dağıtım etkinliğinin yaz mevsimi boyunca Konya'nın diğer ilçelerinde de devam edeceği öğrenildi.