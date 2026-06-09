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KONYA Haberleri

Konya’da ilginç görüntü! Ağaçlara asılan poşetlerin sırrı çözüldü

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü
Konya’da ilginç görüntü! Ağaçlara asılan poşetlerin sırrı çözüldü

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde vatandaşlar, ağaç dallarına poşetler içerisinde asılmış kitaplarla karşılaşınca şaşkınlık yaşadı. İlk bakışta merak uyandıran görüntünün ardındaki neden kısa sürede ortaya çıktı.

50 kitabı ağaca astı

Ağaçlara asılan yaklaşık 50 kitabın, Cihanbeyli'de yaşayan bir yazar tarafından bırakıldığı öğrenildi. Yeni kitabını yayımlayan yazarın, okuma alışkanlığını teşvik etmek ve eserlerini daha fazla okuyucuyla buluşturmak amacıyla kitapları vatandaşların alıp okuyabilmesi için ağaçlara astığı öğrenildi.

Diğer ilçelerde  dağıtılacak

Yazarın proje kapsamında bir ay boyunca her hafta 50 kitap olmak üzere toplam 200 kitabı okuyucularla buluşturmayı hedefliyor. Ayrıca kitap dağıtım etkinliğinin yaz mevsimi boyunca Konya'nın diğer ilçelerinde de devam edeceği öğrenildi.

 

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