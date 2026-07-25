GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,356 TL
EURO
53,754 TL
STERLİN
63,201 TL
GRAM
6.166 TL
ÇEYREK
10.132 TL
YARIM
20.202 TL
CUMHURİYET
39.971 TL
KONYA Haberleri

Konya’da komşu kavgası kanlı bitti! Silahla vurulan kişi hastanelik oldu

Konya’da komşu kavgası kanlı bitti! Silahla vurulan kişi hastanelik oldu
Konya’nın Seydişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Reklam

Saadetler Mahallesi 153694 Sokak'ta evinin önündeki arazide kuru otları temizleyen T.M'ye, aralarında husumet bulunan komşusu H.Y. silahla ateş etti.

T.M'nin yaralanması üzerine sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan T.M, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya kent merkezindeki başka bir hastaneye sevk edildi.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER