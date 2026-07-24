Konya’daki bir mahalle alarmda! Evlerinde bile oturamıyorlar

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Alibeyhöyüğü Mahallesi, son günlerde istilacı böceklerin yoğunluğu nedeniyle zor günler geçiriyor. Sayıları hızla artan böcekler evlerin duvarlarını, pencere kenarlarını ve bahçeleri kaplarken, mahalle sakinleri evlerinde bile rahat oturamadıklarını ifade ediyor. Şu ana kadar 8 ila 10 evin böceklerden ciddi şekilde etkilendiği öğrenildi.

BÖCEĞİN TÜRÜ ARAŞTIRILIYOR

Mahallede yaşanan yoğunluk üzerine Çumra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı. Böceklerin türünün belirlenmesi için çalışma yürütülürken, yetkililer ilk tespitlere göre böceklerin insanlara ve tarım ürünlerine şu an için zarar verdiğine dair bir bulgu bulunmadığını bildirdi.

İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İstilanın ardından Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri mahallede ilk ilaçlama çalışmasını gerçekleştirdi. Çumra Belediyesi'nin de bölgede kapsamlı bir ilaçlama yapacağı öğrenildi. Öte yandan bazı mahalle sakinleri, böcek yoğunluğunu azaltabilmek için kendi imkanlarıyla ilaçlama yapmaya başladı.

BOŞ ARAZİLERDEN YAYILIYOR

Edinilen bilgilere göre istilacı böceklerin, uzun süredir sürülmeyen ve yabani otlarla kaplanan boş arazilerden yayıldığı değerlendiriliyor. Yetkililer, böceğin kesin türü tespit edildikten sonra mücadele yöntemlerinin buna göre şekillendirileceğini belirtti. Mahalle sakinleri ise sorunun bir an önce kalıcı şekilde çözüme kavuşturulmasını istiyor.

(Mehmet Kemal Sayın)