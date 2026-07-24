Konya’da Gıda Denetimleri Aralıksız Sürüyor

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması amacıyla il genelinde resmi gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince üretimden tüketime kadar uzanan tüm süreçte resmi kontrol ve numune alma faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği bildirildi.

Üretimden Satış Noktasına Kadar Denetim

Açıklamada, üretim, depolama, dağıtım ve satış noktalarında gerçekleştirilen resmi kontroller kapsamında gıda güvenilirliğinin sağlanması ve mevzuata uygunluğun doğrulanması amacıyla numuneler alındığı, bu numunelerin gerekli analizlerden geçirildiği ifade edildi.

Gıda Kontrol Görevlileri 7/24 Sahada

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda kontrol görevlilerinin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığını belirterek, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

Alo 174 Gıda Hattı Hatırlatıldı

Yetkililer, vatandaşların gıda ile ilgili ihbar, şikâyet, görüş ve önerilerini Alo 174 Gıda Hattı üzerinden iletebileceğini hatırlatarak, güvenilir gıda için denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

(Ali Asım Erdem)