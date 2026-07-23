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KONYA Haberleri

Kalp krizine yenik düştü! Konya’nın tanınan iş insanına son veda

Ali Asım Erdem
Muhabir

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Kalp krizine yenik düştü! Konya’nın tanınan iş insanına son veda

Konya iş dünyasının tanınan isimlerinden, Yüksel Ergül Giyim Dünyası Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Ergül, geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetti.

Ergül'ün vefatı, ailesi, yakınları ve iş dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.

57 yaşında yaşamını yitiren Ali İhsan Ergül, Uluırmak Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine ailesi, yakınları, sevenleri ve Konya iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

(Ali Asım Erdem)

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