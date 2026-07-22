Konya’da hayvan işletmesinde korkutan yangın! Alevler gökyüzüne yükseldi

Kısa sürede büyüyen alevler gökyüzünü sararken, yükselen yoğun duman mahalleden kilometrelerce uzaklıktan görüldü.
Ev ve hayvan barınağında çıkan yangın paniğe neden oldu
İhbar üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi Ilgın İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin hızlı müdahalesi faciayı önledi
Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde yangın çevredeki yapılara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayda meydana gelen zarar ve yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.
(Berna Ata)