GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,095 TL
EURO
53,690 TL
STERLİN
63,112 TL
GRAM
6.234 TL
ÇEYREK
10.245 TL
YARIM
20.427 TL
CUMHURİYET
40.449 TL
KONYA Haberleri

Konya’da hayvan işletmesinde korkutan yangın! Alevler gökyüzüne yükseldi

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da hayvan işletmesinde korkutan yangın! Alevler gökyüzüne yükseldi
Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Çavuşçugöl Mahallesi’nde H.C.’ye ait hayvan işletmesinde bulunan ev ve hayvan barınağında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler gökyüzünü sararken, yükselen yoğun duman mahalleden kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

Ev ve hayvan barınağında çıkan yangın paniğe neden oldu

İhbar üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi Ilgın İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin hızlı müdahalesi faciayı önledi

Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde yangın çevredeki yapılara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda meydana gelen zarar ve yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

(Berna Ata)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER