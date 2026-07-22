Konya eğitim camiasını yasa boğan kayıp! Melek öğretmen hayatını kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde görev yapan Görsel Sanatlar Öğretmeni Melek Eryıldız'ın vefat haberi eğitim camiasını derin üzüntüye boğdu. Orhaniye Meryem Eren Ortaokulu'nda görev yapan Eryıldız'ın hayatını kaybettiği, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan taziye mesajıyla duyuruldu.
KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDU
Acı haber, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım ile kamuoyuna açıklandı. Yapılan açıklamada, Ereğli Orhaniye Meryem Eren Ortaokulu'nda görev yapan Görsel Sanatlar Öğretmeni Melek Eryıldız'ın vefat ettiği belirtilirken, ailesi, yakınları ve eğitim camiasına başsağlığı dilekleri iletildi.
TAZİYE MESAJI YAYIMLANDI
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:
"Ereğli Orhaniye Meryem Eren Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmenimiz Melek Eryıldız vefat etmiştir. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabırlar dileriz.”
Melek Eryıldız'ın vefatı, görev yaptığı okul başta olmak üzere Ereğli'de ve eğitim camiasında büyük üzüntüyle karşılandı.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Aslen Halkapınar Osman Köseli mahallesinden olup Ereğli'nin Çömlekçi mahallesinde ikamet ettiği öğrenilen Melek öğretmen'in cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Ulu camiinden alınarak Hacı Memiş mahallesi mezarlığında defnedilecek.
(Meltem Aslan)