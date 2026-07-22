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KONYA Haberleri

Konya’daki Sanayi sitesinde yangın paniği!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’daki Sanayi sitesinde yangın paniği!

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan Sanayiler bölgesindeki araç tamir dükkanının çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Fatih Mahallesi Gemlik Sokak'ta yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

ÇALIŞANLAR TAHLİYE EDİLDİ 

Yangının çıktığı iş yerinde bulunan çalışanlar, tedbir amacıyla hızla tahliye edildi.

EKİPLER OLAY YERİNE ULAŞTI

Olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çalışma başlattı.

Yangına müdahale sürerken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. 

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.

Tedbir amaçlı bölgeye sağlık ekipleride gönderildi.

KOMPRESÖR PATLAMA İDDİASI

Yangının kompresör patlama iddiasıyla çıkmış olabileceği düşünülürken, kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

(Meltem Aslan)

 

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