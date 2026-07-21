Başkan Pekyatırmacı Yaz Kur’an Kursları’nda çocuklarla buluştu

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yaz döneminde eğitimlerin devam ettiği Hatice Hatun Mahalle Külliyesi Çocuk Mektebi, Hatice Hatun Camii ve Selçuklu Merkez Cami Kuran Kurslarını ziyaret etti.

Selçuklu Belediyesi'nin Sanat Eğitim Teknoloji Atölye Programları (SETAP) kapsamında çocukların milli ve manevi gelişimine katkı sunan örnek eğitim projelerinden biri olan Hatice Hatun Mahalle Külliyesi Çocuk Mektebi yaz tatilini verimli geçirmek isteyen çocuklara hem eğitici hem de keyifli bir eğitim ortamı sunmaya devam ediyor.

4-6 yaş grubu öğrencilerin eğitim aldığı Çocuk Mektebi ile ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik eğitimlerin sürdüğü Hatice Hatun Cami Kuran Kursu'nda 239 öğrenci alanında uzman eğitmenler eşliğinde Kuran-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitimi alıyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da yaz kurslarının gerçekleştirildiği Hatice Hatun Mahalle Külliyesi Çocuk Mektebi'ni ziyaret etti. Eğitim alan çocuklarla bir araya gelen Başkan Pekyatırmacı, öğrencilerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.

Ziyaret sırasında kurs yetkililerinden yaz döneminde yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Başkan Pekyatırmacı, çocukların yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek değerlendirmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Başkan Pekyatırmacı, daha sonra Hatice Hatun Cami ve Selçuklu Merkez Cami Kur'an Kursları'nı da ziyaret ederek burada eğitim gören öğrenciler ve öğreticilerle bir araya geldi. Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı'da ziyarette Başkan Pekyatırmacı'ya eşlik etti.

"Çocuklarımızın yaz tatilini milli ve manevi değerler ışığında değerlendirmeleri bizleri mutlu ediyor”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, çocukların yaz tatilini verimli geçirmelerini önemsediklerini belirterek; "Sizler de yaz tatilini burada Hatice Hatun Külliyesi'nin içerisinde ve Hatice Hatun Camii'nde Kur'an'ı ve dini bilgilerimizi inşallah en güzel şekilde öğreneceksiniz. Ama bununla birlikte kamplar, oyunlar ve pikniklerle yaz tatilini en güzel şekilde geçireceksiniz. Sizlere güzel bir tatil diliyorum. Tatil boyunca hem ailelerinizle hem de arkadaşlarınızla güzel bir şekilde hoşça vakit geçireceksiniz. Tatiller bir fırsat aslında. Bunu güzel bir şekilde faydalı işlerle değerlendirelim. İyi insan etrafına faydalı insandır. Herkesle güzel iletişim kurar ve her zaman Allah'ın rızasını gözetir, Onun rızası için çalışır. Bu yüzden dinimizi en iyi şekilde hepimizin öğrenmesi gerekiyor. Bu anlamda burada Allah'ın evinde, güzel bir mabedin içerisindeyiz. Bu ortamda bu bilgileri öğreniyor olmak da sizler için çok çok güzel bir durum. Hele böyle sizlerle ilgilenen, sürekli sizlerle birlikte olan kıymetli hocalarımızla beraber olunca çok daha güzel oluyor. Bana güzel bir mesaj gönderdiğiniz ve davet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yaz tatilimiz inşallah en güzel şekilde geçsin. Ondan sonra da dinlenmiş olarak yeni bir döneme tatilden sonra inşallah hep birlikte başlarsınız'' dedi.

"Burada öğrendiğiniz bilgiler sizlere bütün hayatınız boyunca yön verecek”

Selçuklu Merkez Camii'nde de çocuklara seslenen Başkan Pekyatırmacı; "Camimiz her zaman olduğu gibi çiçek bahçesine dönmüş elhamdülillah. Sizlerin varlığı camilerimizi güzelleştiriyor, şenlendiriyor. Hepinizi tebrik ediyorum. Hidayet hocamın daveti üzerine bugün burada sizlerle birlikteyiz. Başta Hidayet Hocam olmak üzere burada görev yapan tüm kıymetli hocalarımıza, hoca hanımlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah bu yaz dönemini Selçuklu Merkez Camimizde en güzel şekilde değerlendireceksiniz. Başta kutsal kitabımız, Kur'an-ı Kerim'i okumayı ve dualarımızı en güzel şekilde öğreneceksiniz. Burada öğrendiğiniz bilgiler sizlere bütün hayatınız boyunca yön verecek. Tatilde tabi sadece Kur'an öğrenmiyorsunuz. Piknikler, geziler yapıyor, sosyal faaliyetler gerçekleştiriyor, yeni arkadaşlıklar ediniyorsunuz ve bu arkadaşlıklarınız ömür boyu kalıcı olacak. Biz Selçuklu Merkez Camisi'nde yaz Kur'an kursunda bu arkadaşımla birlikteydik ve birlikte Kur'an-ı Kerim'i öğrendim diyeceksiniz. İnşallah güzel anıları da burada hep birlikte biriktireceksiniz. Sizler bizim her şeyimizsiniz. Sizler için ne yapsak az. O yüzden sizlerin varlığı bizim için en büyük mutluluk. Sizlere sağlıklı, huzurlu, mutlu, güzel bir yaz tatili dönemi diliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum” diye konuştu.

Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya ziyaretleri ve sağladığı imkanlar sebebiyle teşekkür etti.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu