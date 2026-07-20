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KONYA Haberleri

Konya’da altın madeni gerginliği! Mahalle halkı ayakta

Konya’da altın madeni gerginliği! Mahalle halkı ayakta

Konya'nın Sarayönü ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde yürütülen altın madeni arama faaliyetleri, mahalle sakinlerinin yoğun tepkisine neden oldu.

Mahallede devam eden sondaj çalışmaları nedeniyle bir araya gelen vatandaşlar, keşif incelemesi kapsamında bölgeye gelen mahkeme heyeti ve bilirkişi ekibini kalabalık bir katılımla karşıladı. Mahalle sakinleri, bölgelerinde altın madeni istemediklerini dile getirdi.

"Madeni istemiyoruz. Köyümüzün geleceğinin riske atılmasını kabul etmiyoruz.”

Vatandaşlar, maden faaliyetlerinin tarım alanlarına, su kaynaklarına ve doğal yaşama zarar vereceğini düşündüklerini belirterek, "Madeni istemiyoruz. Köyümüzün geleceğinin riske atılmasını kabul etmiyoruz.” mesajını verdi.

Mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişi heyeti, saha incelemeleri kapsamında bölgede gözlemlerde bulundu. İncelemeler sırasında, mahalle sakinleri ve davacı taraf, maden şirketinin bazı çalışmaları gizlemeye veya üzerini örtmeye çalıştığını ileri sürdü. Bu iddiaların değerlendirilmesi ve teknik tespitler, bilirkişi raporunda yer alacak.

"Mücadelemizi sürdüreceğiz''

Kurşunlu Mahallesi sakinleri, hukuki süreci yakından takip edeceklerini ifade ederek, yaşam alanlarını korumak adına mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Mahkeme sürecinin, hazırlanacak bilirkişi raporunun ardından ilerleyen aşamalarda devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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