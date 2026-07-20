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KONYA Haberleri

Konya’da korkutan müstakil ev yangını

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konya’da korkutan müstakil ev yangını

Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.  

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi Kemaliye Mahallesinde K. K.'ye ait müstakil evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.  

İhbar üzerine olay yerine Polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Ekiplerin çalışması ile çıkan yangın söndürülerek kontrol altına alındı. 

Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi. 

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

(Ali Asım Erdem)

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