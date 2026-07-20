Karatay’da 10. düz bisiklet yarışı için kayıtlar başladı

Karatay Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Düz Bisiklet Yarışı’nın 10’uncusu için kayıtlar başladı. Çocukların spora teşvik edilmesi ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen yarış, farklı yaş kategorilerindeki çocukları bir araya getirecek.

Karatay'da bisiklet heyecanını yeniden yaşatacak yarış, kız ve erkek olmak üzere 6-8, 9-11 ve 12-14 yaş kategorilerinde gerçekleştirilecek. 1,4 kilometrelik parkurda düzenlenecek yarışlarda sporcular, yaş gruplarına göre dereceye girebilmek için mücadele edecek. BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR Yarışmaya katılmak isteyen sporcuların ön kayıt işlemleri 23 Temmuz Perşembe günü mesai bitimine kadar Yanıbaşımda Karatay Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek. Kesin kayıt işlemleri ise organizasyon günü olan 25 Temmuz Cumartesi günü 15.30-16.30 saatleri arasında yarış alanında kurulacak kayıt masasında gerçekleştirilecek. Yarış saat 17.00'de başlayacak. Bin 400 metrelik yarış parkuru, Karatay Engelsiz Yaşam Parkı ile Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi çevresinde oluşturuldu. DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLECEK Yarışlarda dereceye giren sporcular çeşitli ödüllerin sahibi olacak. Organizasyon boyunca katılımcılar ve aileleri için çeşitli ikramlar sunulurken, yarış alanında farklı hizmet noktaları da hazır bulunacak. Yarışın güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla parkur güzergahında gerekli trafik ve güvenlik tedbirleri alınacak. KILCA: TÜM ÇOCUKLARIMIZI BU HEYECANA ORTAK OLMAYA DAVET EDİYORUZ Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çocukların küçük yaşlardan itibaren sporla buluşmasına büyük önem verdiklerini belirterek, Karatay'da sporu ve sağlıklı yaşamı destekleyen projeleri kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti. Bisiklet kullanımının hem sağlıklı yaşam hem de çevre bilinci açısından önemli olduğuna dikkat çeken Hasan Kılca, "Çocuklarımızın sporla büyümesini, paylaşmayı, dayanışmayı ve mücadele etmeyi öğrenmesini çok önemsiyoruz. Geleneksel hale gelen Düz Bisiklet Yarışımızın 10'uncusunda da tüm çocuklarımızı ve ailelerini bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum." dedi. Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

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