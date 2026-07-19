Konya’da SUV araçlar kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki SUV tipi aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Kaza, Beyşehir-Isparta kara yolunun 10. kilometresinde bir tekstil fabrikasının yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. idaresindeki 38 DE 541 plakalı SUV tipi araç, karşı yönden gelen S.K. yönetimindeki 27 AZU 425 plakalı SUV tipi araçla kafa kafaya çarpıştı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunanlar yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücü ile araçlarda bulunan yolculara ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Toplam 9 yaralı, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle Beyşehir-Isparta kara yolunda trafik bir süre durma noktasına gelirken, ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlandı. Hurdaya dönen araçların çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından kara yolu yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
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