GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,243 TL
EURO
53,938 TL
STERLİN
63,655 TL
GRAM
6.104 TL
ÇEYREK
10.064 TL
YARIM
20.006 TL
CUMHURİYET
39.613 TL
KONYA Haberleri

Konya’da serinlemek için dereye giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu!

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da serinlemek için dereye giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu!

Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Bolay Yaylası'nda serinlemek için dereye giren 14 yaşındaki M.E.K. boğularak hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

İddiaya göre, sıcak havadan bunalan M.E.K. serinlemek amacıyla dereye girdi. Bir süre sonra suda gözden kaybolan genci fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ekipleri ile Konya Büyükşehir Belediyesi Dalgıç Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucu sudan çıkarılan 14 yaşındaki M.E.K. hayatını kaybettiği belirlendi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Berna Ata)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER