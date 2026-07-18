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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü vefat eden 20 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

ZEHRA DURAN
 

KONYA
02-04-1940

ÜÇLER MEZARLIĞI

AYŞE EYLİK
 

AŞAĞIHOMA
19-09-1934

HOCACİHAN MEZARLIĞI

OSMAN ZEKİ AYDOĞDU
 

KARACAARDIÇ
14-04-1955

KARAASLAN MEZARLIĞI

SEFER ÖZER
 

AYASLAR
01-01-1954

YAZIR MEZARLIĞI

İHSAN NESİMOĞLU
 

KASTAMONU
01-11-1958

MUSALLA MEZARLIĞI

MUSTAFA ALTUN
 

AKVİRANKIŞLA
01-04-1951

HOCACİHAN MEZARLIĞI

HAFİZA KORKMAZ
 

FART
02-03-1938

ÜÇLER MEZARLIĞI

BERAT ZAN
 

SELÇUKLU
22-06-2010

ÜÇLER MEZARLIĞI

ŞEN BAYRAM
 


06-07-2026

HOCACİHAN MEZARLIĞI

KERİM BARÇİNDİKER
 

HAYIROĞLU
01-02-1959

KARAHÜYÜK (Üçyol) MEZARLIĞI

HAVVA UYAR
 

ZIVARIK
01-06-1947

ARAPLAR MEZARLIĞI

 

 

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