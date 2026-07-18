Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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ZEHRA DURAN
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KONYA
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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AYŞE EYLİK
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AŞAĞIHOMA
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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OSMAN ZEKİ AYDOĞDU
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KARACAARDIÇ
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KARAASLAN MEZARLIĞI
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SEFER ÖZER
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AYASLAR
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YAZIR MEZARLIĞI
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İHSAN NESİMOĞLU
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KASTAMONU
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MUSALLA MEZARLIĞI
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MUSTAFA ALTUN
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AKVİRANKIŞLA
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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HAFİZA KORKMAZ
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FART
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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BERAT ZAN
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SELÇUKLU
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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ŞEN BAYRAM
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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KERİM BARÇİNDİKER
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HAYIROĞLU
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KARAHÜYÜK (Üçyol) MEZARLIĞI
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HAVVA UYAR
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ZIVARIK
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ARAPLAR MEZARLIĞI