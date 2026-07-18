Başkan Altay: Konya’ya geldiğinizde gönlünüz doyar

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuk Üniversitesi tarafından “Konya’nın Sofrasında Yarış Var” mottosuyla düzenlenen “Konya Yöresel Yemek Yarışması” il finali etabıyla ile tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi tarafından "Konya'nın Sofrasında Yarış Var” mottosuyla düzenlenen "Konya Yöresel Yemek Yarışması” il finali etabıyla tamamlandı.

Millet Bahçesi içindeki Konya Büyükşehir Belediyesi Kırkikindi Restoran'da düzenlenen yarışmada ilçe yarışmaları sonucunda birinci olarak finale kalmaya hak kazanan 14 yarışmacı mücadele etti. Büyük heyecana sahne olan il finali iki oturum halinde gerçekleştirildi.

Final programı kapsamında yarışmacılar, kendilerine sunulan ana yemek, çorba ve tatlı alternatiflerinden birer ürün seçerek menülerini oluşturup hazırladı.

Hazırlanan menüler, lezzet, sunum, hijyen, özgünlük ve teknik uygulama kriterleri doğrultusunda jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Zeliha Samur birinci, Sultan Kalkan ikinci ve Fadim Koçak üçüncü oldu.

BAŞKAN ALTAY, DERECE ALAN VE FİNALE KALAN YARIŞMACILARA ÖDÜLLERİNİ VERDİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yarışmaya katılma cesareti gösteren tüm katılımcıları tebrik ederek, derece alan ve finale kalan 14 yarışmacıya plaketlerini verdi.

Konya'nın bir gastronomi şehri olduğunu anımsatan Başkan Altay, "10 bin yıldır bu bereketli topraklarda üretilen ürünler mutfaklarda insanların damak tadını adeta çatlatırcasına bir lezzet şölenine dönüşmüş durumda. Ecdadımız Orta Asya'dan çıktığı yolculuk da Orta Asya'daki kültürü, yolda gelirken edindiği tecrübe ve burada bulduklarını harmanlayarak Selçuklu sarayında Konya'nın gastronomisini şekillendirmişler. Bizler de bugünlerde yaptığımız etkinliklerle Konya'nın gastronomisini anlatmaya gayret ediyoruz. Şu anda 90'ı bulan tescilli ürünümüzle Türkiye'de en çok tescil alan 2. il durumuna geldik” dedi.

"İŞİN ARKASINDA ÇOK DAHA BÜYÜK BİR KÜLTÜR VAR”

Başkan Altay, Konya'da çok baskın gastronomi ürünlerinin bulunduğunu belirterek, "Etli ekmek gibi, bamya çorbası gibi, fırın kebabı gibi. Herkes gelince bunları tatmak istiyor. Ama işin arkasında çok daha büyük bir kültür var. Çünkü burada mutfak Hazreti Mevlana'nın ‘hamdım, piştim, yandım' ifadesiyle matbah-ı şerifle başlayan bir yolculuk ve dünyada kendisine türbe yapılan tek aşçı olan Ateşbaz-ı Veli Hazretleri'nin memleketinde bulunuyoruz” diye konuştu.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Yarışmada emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Altay, "Yemeklerimiz çoğunlukla evlerimizde hanım kardeşlerimiz tarafından yapılıyor, endüstriye dönüştürmek, bir pazar oluşturmak için gayret sarf ediyoruz. Ama bu sadece bizim gayretimizle olmaz. Onun için bu yarışmayı çok önemli ve kıymetli buluyorum. Bugün finalde 14 yarışmacımız çok güzel işler çıkardılar. Kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah Selçuk Üniversitemizle birlikte bu yolculuğa devam edeceğiz. Konya'ya geldiğinizde gönlünüz doyar çünkü burası Hazreti Mevlana'nın şehridir. Çünkü burası Selçuklu'nun darülmülküdür. Burada saray kültüründen kalma bu kadim coğrafyada yetişmiş ürünler aşkla, muhabbetle matbah-ı şerifte, mutfaklarda hayat bulur. Ben onun için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Konya'nın gastronomisine katkı sunan aşçılarımız, restoran sahiplerimiz var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Özellikle Selçuk Üniversitemize teşekkür ediyoruz. Bu yolculukta bizi yalnız bırakmadılar. Başta Nevin Halıcı hocamız olmak üzere, Saime Hanım olmak üzere, Emre Akkor Bey olmak üzere tüm jüri üyelerimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİYE KADAR YAPILAN YARIŞMALARIN EN KALİTELİSİYDİ”

Jüri üyelerinden Nevin Halıcı, organizasyonu çok beğendiğini ifade ederek, "Belediyemizin böyle bir yarışma yapmasından çok memnun oluyorum. Bu yarışma şimdiye kadar yapılan yarışmaların bence en kalitelisiydi. Bu sefer gerek anket formları gerek diğer şeyler çok güzel hazırlanmış. Daha güzel işler yapılmasını bekleyerek Büyükşehir Belediyemizi kutluyorum” dedi.

KATILIMCILARDAN BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a ve yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden katılımcılar de bu tür etkinliklerin devam etmesini istediklerini söyledi.

"KONYA YÖRESEL YEMEK YARIŞMASI”

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuk Üniversitesi tarafından "Konya'nın Sofrasında Yarış Var” mottosuyla düzenlenen yarışma, Konya mutfağının özgün lezzetlerinin yaşatılması, yöresel tariflerin tanıtılması ve gastronomi alanındaki kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlendi.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu