Dışişleri Bakanı Fidan Katar’ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 19 Temmuz 2026 tarihinde Katar’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Katar ziyareti kapsamında yapacağı görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık temelinde gelişen ilişkiler ve bölgesel meseleler kapsamlı şekilde ele alınacak.

Bakan Fidan'ın temaslarında, Katar'a yönelik gerçekleştirilen saldırılar karşısında Türkiye'nin güçlü dayanışmasını ve desteğini bir kez daha yinelemesi bekleniyor. Görüşmelerde ayrıca, bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin başkanlıklarında gerçekleştirilmesi planlanan "12. Yüksek Stratejik Komite Toplantısı"nın hazırlıkları gözden geçirilecek.

Savunma iş birliği ve bölgesel diplomasi vurgusu

Bölgedeki güncel gelişmelerin askeri ve savunma alanındaki iş birliğinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koyduğuna dikkat çekecek olan Bakan Fidan'ın, bölgesel meselelerin "bölgesel sahiplenme" anlayışıyla ve diplomasi temelinde çözülmesinin önemini vurgulaması öngörülüyor. Ziyarette ayrıca, ekonomik istikrar ve enerji güvenliği açısından kritik öneme sahip olan "bağlantısallık" alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi üzerinde durulacak.

Körfez'de istikrar ve Gazze Barış Planı gündemde

Görüşmelerin önemli bir diğer gündem maddesini ise Körfez bölgesindeki istikrar oluşturacak. Bakan Fidan'ın, Körfez'deki ihtilafın kalıcı olarak sona erdirilmesi ve gerginliğin yeniden tırmanmasının önlenmesi için yürütülen diplomatik girişimler ve arabuluculuk çabalarına dair görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer emniyetinin tam anlamıyla sağlanmasının ehemmiyetini vurgulayacak olan Fidan'ın, İsrail'in bölgedeki istikrar bozucu faaliyetlerine karşı müteyakkız olunması gerektiğini kaydetmesi ve Gazze'deki durum ile Gazze Barış Planı kapsamındaki son gelişmeleri değerlendirmesi planlanıyor.

İkili ilişkilerde ticaret hedefi: 5 milyar dolar

Türkiye ve Katar arasındaki ilişkiler, 2014 yılında tesis edilen stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda derinleşmeye devam ediyor. İki ülke arasındaki en üst düzey kurumsal mekanizma olan Yüksek Stratejik Komite'nin (YSK) son toplantısı 22 Ekim 2025'te Doha'da yapılmıştı.

Ekonomik ilişkilerde de ivme artıyor. 2025 yılında 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşen ticaret hacminin, önümüzdeki dönemde 5 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, iki ülke arasında 1 Ağustos 2025 tarihinde yürürlüğe giren Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın ticari ilişkilere büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Bakan Fidan, Katar'ı son olarak 11-12 Mayıs 2026 tarihlerinde ziyaret etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi