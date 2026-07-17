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Ahbap Derneğine yönelik soruşturmada Alper Çelik tutuklandı

Ahbap Derneğine yönelik soruşturmada Alper Çelik tutuklandı
Ahbap Derneği soruşturması kapsamında yakalanan firari şüpheli Alper Çelik tutuklandı.

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" gerekçesiyle yürütülen soruşturmada, derneğin kurucularından firari şüpheli Alper Çelik yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Alper Çelik, noterde işlem yaparken yakalandı.

Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli Alper Çelik tutuklandı.

Kaynak: AA

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