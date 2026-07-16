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KONYA Haberleri

Konya’da 3. kattan düşen adam hayatını kaybetti

Ali Asım Erdem
Muhabir

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Konya’da 3. kattan düşen adam hayatını kaybetti
Konya’nın Ereğli ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 3. kattan düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı bir adam, yaşadığı apartmanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, gece saat 01.30 sıralarında Üçgöz Mahallesi Üçgöz Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 3. katında ikamet eden ve Alzheimer hastası olduğu belirtilen H.D., henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan düştü. 

Olay yerinde hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından H.D.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Ali Asım Erdem)

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