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KONYA Haberleri

Konya’da 6,5 milyonluk zimmet davası! Sanık katibin ifadesi ortaya çıktı

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Konya’da 6,5 milyonluk zimmet davası! Sanık katibin ifadesi ortaya çıktı

Konya'nın Kulu ilçesinde adliye katibi olarak görev yaparken zimmetine yaklaşık 6,5 milyon lira geçirdiği iddiasıyla tutuklanan A. S.'nin yargılanmasına başlandı. Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık, paraları bahis oynayarak kaybettiğini belirterek pişman olduğunu ifade etti. Mahkeme ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"PARALARI BAHİS OYNAYARAK KAYBETTİM"

Mahkemede savunma yapan A. S., zimmetine geçirdiği paraları yasa dışı bahis oyunlarında harcadığını söyledi. İfadesinde, paraları annesinin mobil bankacılık hesabına aktardığını belirten A.S., maddi sıkıntı yaşamadığını ancak yaptığı hatanın farkına vardığını dile getirdi.

Sanık, olayın bir gün ortaya çıkacağını düşündüğü için durumu eşine anlattığını, eşinin de yetkili makamlara bilgi verdiğini ifade ederek yaptığı eylemden dolayı büyük pişmanlık duyduğunu söyledi.

ZARARI KARŞILAMAK İÇİN MALLARINI SATACAĞINI SÖYLEDİ

Savunmasında intihara teşebbüs ettiğini de anlatan A.S., miras yoluyla kendisine kalan taşınmazları satarak oluşan kamu zararını karşılamayı hedeflediğini belirtti. Mahkemeden tahliyesini talep eden sanık, pişman olduğunu ve zararı gidermek için çaba göstereceğini dile getirdi.

MAHKEMEDEN TAHLİYE TALEBİNE RET

Duruşmada sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesini talep etti. Ancak mahkeme heyeti, dosyadaki delil durumu ve mevcut şartları değerlendirerek hem A.S.'nin hem de avukatının tahliye taleplerini reddetti. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken davayı ileri bir tarihe erteledi.

SABAH/TOLGA YANIK 

Kaynak: Haber Merkezi

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