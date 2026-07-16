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Filenin Efeleri Milletler Ligi’nde 6. galibiyetini aldı

Filenin Efeleri Milletler Ligi’nde 6. galibiyetini aldı
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi’nin üçüncü haftasındaki ilk maçında ev sahibi Sırbistan’ı 3-0 yendi.

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) 6. galibiyetini alırken, Sırbistan 5. mağlubiyetini yaşadı.

Ay-yıldızlı ekibimiz, üçüncü etaptaki ikinci maçında 17 Temmuz Cuma günü TSİ 17.30'da Ukrayna ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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