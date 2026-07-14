Almanya’da ülkemizi gururlandıran bisikletçilerimize coşkulu karşılama

Almanya’daki 23 Yaş Altı ve Gençler Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası’nda ülkemizi gururlandıran Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımının milli sporcuları Ramazan Yılmaz ve Mustafa Tarakcı, Konya’da coşkulu bir şekilde karşılandı.
Konya Büyükşehir Belediyesporlu milli bisikletçiler Konya'da coşkulu şekilde karşılandı.
Almanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı ve Gençler Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda Omnium yarışını üçüncü sırada bitirerek kazandığı bronz madalyayla Türk pist bisiklet tarihine adını yazdıran milli bisikletçimiz Ramazan Yılmaz ile şampiyonada ay-yıldızlı formayla ülkemizi başarıyla temsil eden Mustafa Tarakcı yurda döndü.
Bisikletçilerimiz; antrenörleri, takım arkadaşları ve aileleri tarafından Konya Havaalanı'nda büyük bir sevgi ve gururla karşılandı. Sporcularımız için düzenlenen karşılama programında duygu dolu anlar yaşanırken, elde edilen uluslararası başarının mutluluğu hep birlikte paylaşıldı.
U23 Erkekler Omnium yarışını üçüncü sırada tamamlayan Yılmaz, kazandığı bronz madalyayla Türk pist bisikleti tarihinde 23 Yaş Altı kategorisindeki ilk Avrupa Şampiyonası madalyasını ülkemize kazandırarak tarihi bir başarıya imza attı.
Şampiyonada mücadele eden bir diğer milli sporcu Tarakcı da gösterdiği performansla ülkemizi başarıyla temsil ederek Türk bisikletinin uluslararası alandaki yükselişine önemli katkı sağladı.
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