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Konyaspor’un maç takvimi belli oldu! Anadolu Kartalı’nın rakipleri kim?

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Konyaspor’un maç takvimi belli oldu! Anadolu Kartalı’nın rakipleri kim?
Konyaspor, Slovenya’da oynayacağı hazırlık maçlarının takvimini açıkladı. Peki, Anadolu Kartalı’nın rakipleri kim? İşte detaylar...

Konyaspor, yurt dışı kampında oynayacağı hazırlık maçlarının takvimini kamuoyu ile paylaştı.

11-30 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'da yeni sezon hazırlık kampında özel maçlara çıkacak Anadolu Kartalı, bunların detaylarını paylaştı. Peki, Konyaspor'un rakipleri kim?

İLK RAKİP ZORYA

Zorya Luhansk (Ukrayna)
Konyaspor

15 Temmuz 2026 Çarşamba
18.30 (TSİ)
Zorya Luhansk (Ukrayna)
Kidričevo Stadyumu

18 Temmuz 2026 Cumartesi
18.30 (TSİ)
ZTE FC…   

Kaynak: Haber Merkezi

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