Konya’da sağanak yağış sele dönüştü!

Konya'nın Selçluklu ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde şiddetli yağmur etkisini göstermeye başladı.
Meteoroloji, gün içinde Konya'nın birçok ilçesinde sağanak ve yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurmuştu. Akşam saatlerinde başlayan yağışın kısa sürede etkisini artırmasıyla mahallede su birikintileri oluşurken, vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
Bölgede yağışın kısa sürede etkisini artırdığı öğrenilirken, vatandaşların ani su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları istendi.
Selçuklu'da yağışın ilerleyen saatlerde de aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi