Karatay’da B-reçete sistemi uygulaması başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1 Temmuz 2026 itibarıyla hayata geçirilen B-Reçete Sistemi kapsamında Konya'nın Karatay ilçesinde saha çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yeni sistemin etkin şekilde uygulanması amacıyla eğitim faaliyetlerinin ardından bayiler, toptancılar ve üreticilere yönelik bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştirildi.
SAHADA BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Gerçekleştirilen eğitimlerin ardından Bitki Koruma Ürünleri bayileri, toptancıları ve üreticiler ziyaret edilerek B-Reçete Sistemi'nin uygulama süreçleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Ziyaretlerde, sistemin işleyişi ve uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar üreticiler ve sektör temsilcileriyle paylaşıldı.
OLASI SORUNLAR DEĞERLENDİRİLDİ
Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürü Seyit Ali Damkacı ile teknik ekiplerin gerçekleştirdiği saha ziyaretlerinde, uygulama sürecinde karşılaşılabilecek olası durumlar ele alındı. Görüş alışverişinde bulunulan ziyaretlerde, B-Reçete Sistemi'nin etkin ve sorunsuz şekilde uygulanmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin, bayilerin ve toptancıların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, B-Reçete Sistemi'nin başarıyla uygulanması için sahadaki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.
(Cumali Özer)